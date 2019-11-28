2019-11-28T09:44:09+03:00
Общество

«Голодаем»: женщина спасла с улицы несколько собак, но кормить их нечем

Бедолагам пришли на помощь зоозащитники [фото]
Ася ЖУКОВА
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«Голодаем»: женщина спасла с улицы несколько собак, но кормить их нечем.«Голодаем»: женщина спасла с улицы несколько собак, но кормить их нечем.
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В Сибири женщина из жалости подобрала на улице нескольких собак, поселила у себя. Только вот содержать их не на что, питомцы голодают, рассказывает КП-Новосибирск.

Эта история началась не так давно.

- Жительница Новосибирска спасла собак, они расплодились. И теперь прокормить почти 30 животных хозяйка не может, - говорят представители волонтерского движения osirotevshii. – Тратит почти все свои деньги, тем не менее собаки истощены. Некоторые щенки с самого рождения не могут встать на ножки. Все не стерилизованы и не привиты.

Вдобавок женщина живет в жутких условиях. Дом не отапливается (сломана печь), антисанитария. Так что без помощи зоозащитников не обойтись.

Собак нужно забирать, иначе они могут погибнуть. Сейчас животных пристраивают на временные передержки. Потом займутся лечением. Но не исключают: некоторые могут так и остаться инвалидами – у них серьезные проблемы со здоровьем.

КОНКРЕТНО

Эти собаки ни в чем не виноваты, и они в беде. Если вы хотите помочь, можно связаться с волонтерами по номеру телефона 8 -913-458-09-30 или перечислить средства на карту «Сбербанка» 4276 4420 4562 2928.

ИСТОЧНИК KP.RU

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