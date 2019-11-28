2019-11-28T08:47:06+03:00
Происшествия

В жестком ДТП с тремя грузовиками в Красноярском крае у одного оторвало кабину

Смотрим [видео, фото]
Ася ЖУКОВА
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В жестком ДТП с тремя грузовиками в Красноярском крае у одного оторвало кабину. Фото: ЧП - Красноярск.В жестком ДТП с тремя грузовиками в Красноярском крае у одного оторвало кабину. Фото: ЧП - Красноярск.
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Жуткое ДТП в Новоселовском районе Красноярского края: столкнулись три грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария случилась утром, 28 ноября, на 248-м километре трассы Р-257 «Енисей». На фото и видео – страшная картина. Изуродованные машины, на дороге везде обломки металла, у одной из машин оторвало кабину.

ДТП Абакан - Красноярск 28.11.2019 ЧП Красноярск.

- Вот предварительная версия случившегося: два КамАЗа двигались из Абакана в Красноярск, - рассказали дорожные инспекторы. – Едущий позади водитель допустил столкновение с тем, что шел впереди. В итоге тот выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем SCANIA. Пострадал водитель одного из КамАЗов, 34-летнего мужчину увезли в больницу.

А что говорят очевидцы?

Жуткая картина. Фото: ЧП - Красноярск.

Жуткая картина. Фото: ЧП - Красноярск.

- Грузовик, который был впереди, остановился, чтобы повернуть направо. И второй въехал в него. Желтый грузовик откинуло, и в него влетел синий. Желтый развернуло, оторвало крышу. Водитель родился в рубашке, бровь и нос разбил, вроде еще ребра пострадали. Я его перемотал, и минут через 10 «скорая» приехала.

Чудо, что все живы, на этом сходятся все пользователи. Напомним, сейчас на трассах гололед, нужно быть особенно осторожным, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Одного из водителей увезли в больницу. Фото: ЧП - Красноярск.

Одного из водителей увезли в больницу. Фото: ЧП - Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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