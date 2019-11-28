Улицу Павлова в Красноярске перекрыли до понедельника

СЕГОДНЯ 08:12 2019-11-28T08:12:57+03:00

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Часть улицы Павлова в Красноярске перекрыли до понедельника, 2 декабря. Речь идет о крайней левой полосе в направлении от улицы Мичурина в сторону Затонской (напротив торгового павильона на улице Академика Павлова,4/2), уточнили в пресс-службе компании «КрасКом».

Перекрытие снимут утром 2 декабря. Схема: КрасКом.

Участок закрыли уже сегодня, 28 ноября, в 9 часов утра. Кроме того, остановку общественного транспорта «Поликлиника» сдвинули на 15 метров вперед по направлению движения, предупреждают в компании.

Все это необходимо, чтобы провести работы – демонтировать аварийный водопроводный колодец (он уже разрушается) и поставить на его месте новую железобетонную конструкцию.

Место работ оградили, установили знаки для автомобилистов и пешеходов. Компания приносит извинения жителям района и надеется на понимание. Поскольку колодец нужно срочно заменить, он находится на остановке автобусов и на пути детей в школу.

По плану, перекрытие должны снять в 9 утра 2 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU