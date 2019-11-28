2019-11-28T07:39:16+03:00
Общество

Красноярцев ждут на фестивале «NAUKA 0+»

Он пройдет 29-30 ноября, вход свободный
Татьяна РЯБИНИНА
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Мир открытий начинается в детстве!Мир открытий начинается в детстве!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA 0+» в Красноярске проходит с 2015 года и становится все более популярным. И хотя этот просветительский проект, призванный рассказать о научных достижениях понятно, наглядно и интересно, рассчитан ан школьников и молодежь, на самом деле. Здесь будет интересно людям всех возрастов.

В этом году темой фестиваля станет периодическая таблица химических элементов.

Например, стенд компании «Норникель», которая является постоянныи партнером-соорганизатором этого фестиваля, в виде зеркального химического элемента откроет портал в мир технологий и мультимедийных инсталляций. Сибирский федеральный университет в партнерстве с другими университетами Енисейской Сибири впервые представит на выставке Фестиваля Атлас новых профессий — путеводитель по отраслям и специальностям, которые будут востребованы в Сибири в ближайшее десятилетие. А Политехнический институт СФУ будет строить с посетителями разработанную студентами машину Голдберга.

Навигатором по выставке станет специально разработанное для фестиваля приложение ChemiconGo. С помощью него посетители пройдут большой интерактивный квест по площадкам экспонентов выставки, обретут новые навыки и знания и, собрав всех химиконов - существ родом из дополненной реальности - вступят в Гильдию ловцов.

В рамках программы «Акселератор IMAKE», организованной Красноярским детским технопарком «Кванториум», победители и участники различных смотров и конкурсов юных изобретателей выступят на сцене 5 павильона перед зрителями и потенциальными инвесторами. А в двух специальных классах Крафтиум и Лабораториум состоятся открытые 40-минутные уроки по изобретательству, точным и естественным наукам.

В программе фестиваля есть два вечерних события.

Для студентов и гостей фестиваля 29 ноября пройдет Mendeleev-Quiz, а в красноярском детском технопарке «Кванториум» (ул. Дубровинского, 1И) в это же вечернее время школьников ждет увлекательная научно-развлекательная программа.

Торжественная церемония открытия Фестиваля науки «NAUKA 0+» состоится 29 ноября в 11.00 в Гранд Холле МВДЦ «Сибирь».

Где и когда пройдет фестиваль «NAUKA 0+»

МВДЦ «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

29 и 30 ноября, с 10.00 до 18.00

Вход на все мероприятия свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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