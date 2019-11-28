Серьезное потепление придет в Красноярск и задержится на неделю

СЕГОДНЯ 05:17 2019-11-28T05:17:34+03:00

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20-градусный морозец в Красноярске сменится резким потеплением. Уже сегодня, 28 ноября, в городе ожидается минус 8-10, правда, с ветром в 4-9 метров в секунду, прогнозируют в Среднесибирском УГМС.

А дальше – больше. В пятницу и субботу, 29 и 30 ноября, будет наблюдаться примерно такая же картина: минус 8-9, временами снег.

Зато в первый день зимы ощутимо потеплеет. До минус 4 градусов! Такая погода продержится до среды. А 4 декабря станет еще «жарче» - столбики термометров могут подняться до отметки минус 2. Отметим, это предварительный прогноз гидрометцентра.

Так что имеем в виду, одеваемся по погоде!

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Замечали такое дело: передают магнитную бурю, высокое асмосферное давление, мол, ужас-ужас, всем резко поплохеет. И вот вы к себе прислушиваетесь. И ничего. Кругом все загибаются и бродят с темными кругами под глазами, а вы как огурец. Даже неудобно как-то. Зато как только на улице появляется вполне приятный для окружающих морозец, вас хоть в гроб клади. Голова раскалывается, все плывет. А это все потому, что у природы нет плохой погоды “для всех”, реагируют наши организмы индивидуально на разные погодные проявления. И именно такие реакции могут указать на то, что именно с вами не в порядке (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU