«Тойота» всмятку разбилась о грузовик в Красноярском крае: двое погибли

СЕГОДНЯ 04:59 2019-11-28T05:59:44+03:00

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На трассе в Иланском районе Красноярского края произошла смертельная авария: «Тойота» влетела под грузовик, погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Трагедия случилась накануне вечером, 27 ноября, на дороге Р255 «Сибирь», поясняют дорожные полицейские. 40-летний водитель «Тойоты» вместе с пассажиром (он на год младше) ехали от Канска в сторону Иланского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746542" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП в Иланском районе Красноярского края 27.11.2019.Видео: пресс-служба УГИБДД! другой источник

- Но из-за несоблюдения дистанции мужчина допустил столкновение с автомобилем МАЗ, который двигался в попутном направлении, - рассказывают в полиции.

Авария унесла две жизни. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярском краю.

Удар оказался очень сильным – иномарка была искорежена. Водитель и пассажир (оба из поселка Нижний Ингаш) погибли. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, а также следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося выясняются. После проверки будет принято решение, заводить или нет уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU