2019-11-27T17:05:13+03:00
Общество

Красноярцам напомнили, во сколько обойдется незаконно вырубленная к Новому году елка

Вплоть до уголовного наказания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам напомнили, во сколько обойдется незаконно вырубленная к Новому году елкаКрасноярцам напомнили, во сколько обойдется незаконно вырубленная к Новому году елкаФото: Мария ЛЕНЦ
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До Нового года чуть больше месяца, а предприниматели, которые собираются заняться продажей праздничный елей, уже активизировались. Кто-то добросовестно позаботился о лесобилете и с 1 декабря начнет заготавливать их легально. Но наверняка найдутся и черные лесорубы, которые в погоне за добычей станут вырубать незаконно молодые деревья там, где это делать запрещено.

В министерстве лесного хозяйства края рассказали, что с конца ноября леса начтут патрулировать мобильнее группы. В составе таких групп будут инспекторы минлесхоза, лесники, полицейские, сотрудники ГИБДД и казаки. Под наблюдение возьмут хвойные молодняки и дороги. Рейды будут проводиться ежедневно. На дорогах будут останавливать и досматривать частные автомобили с елями. При отсутствии разрешительных документов – штрафы.

Размер штрафов: для граждан – от 3 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 300 000 рублей. При сумме ущерба свыше 5 000 рублей наступает уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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