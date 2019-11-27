2019-11-27T16:42:37+03:00
Общество

Снижение экологической нагрузки на природу Енисейской Сибири обсуждают эксперты

В рамках экологического форума
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Снижение экологической нагрузки на природу Енисейской Сибири обсуждают эксперты. Фото: пресс-служба правительства краяСнижение экологической нагрузки на природу Енисейской Сибири обсуждают эксперты. Фото: пресс-служба правительства края
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Как снизить экологическую нагрузку на окружающую среду Енисейской Сибири? Этот вопрос в рамках двухдневного Енисейского экологического форума обсуждают эксперты. Среди них представители научно-исследовательские организаций, международные и российские общественные экологические объединения, представители органов власти, надзорных ведомств и крупных промпредприятий Красноярского края, Хакасии и Тувы.

По словам губернатора края Александра Усса, экологическая ситуация сейчас – это наследие индустриальной эпохи. Для ее стабилизации реализуется комплекс мер, в частности, федеральная программа «Чистый воздух», которая входит в нацпроект «Экология».

- Если 30 лет назад основной причиной загрязнения были крупные промышленные предприятия, то теперь до 40% приходится на долю автотранспорта. Отсюда и соответствующие задачи перед нами: перевооружение парка общественного транспорта, оптимизация маршрутной сети Красноярска и реализация мечты о строительстве метро, – сказал Александр Усс.

Крупные компании региона направят на экологию около 168 миллиардов рублей. За счет модернизации технологий и оборудования на ТЭЦ, закрытия малых котельных, сноса ветхого жилья с печным отоплением уже в 2021 году воздух в краевом центре станет чище. А реализация всего комплекса мер позволит к 2024 году снизить объем выбросов в Красноярске на 22%, в Норильске – на 75%. К 2030 году объемы выбросов на промплощадках заполярного города должны сократиться на 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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