Снижение экологической нагрузки на природу Енисейской Сибири обсуждают эксперты
Как снизить экологическую нагрузку на окружающую среду Енисейской Сибири? Этот вопрос в рамках двухдневного Енисейского экологического форума обсуждают эксперты. Среди них представители научно-исследовательские организаций, международные и российские общественные экологические объединения, представители органов власти, надзорных ведомств и крупных промпредприятий Красноярского края, Хакасии и Тувы.
По словам губернатора края Александра Усса, экологическая ситуация сейчас – это наследие индустриальной эпохи. Для ее стабилизации реализуется комплекс мер, в частности, федеральная программа «Чистый воздух», которая входит в нацпроект «Экология».
- Если 30 лет назад основной причиной загрязнения были крупные промышленные предприятия, то теперь до 40% приходится на долю автотранспорта. Отсюда и соответствующие задачи перед нами: перевооружение парка общественного транспорта, оптимизация маршрутной сети Красноярска и реализация мечты о строительстве метро, – сказал Александр Усс.
Крупные компании региона направят на экологию около 168 миллиардов рублей. За счет модернизации технологий и оборудования на ТЭЦ, закрытия малых котельных, сноса ветхого жилья с печным отоплением уже в 2021 году воздух в краевом центре станет чище. А реализация всего комплекса мер позволит к 2024 году снизить объем выбросов в Красноярске на 22%, в Норильске – на 75%. К 2030 году объемы выбросов на промплощадках заполярного города должны сократиться на 90%.
ИСТОЧНИК KP.RU