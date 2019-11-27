СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-27T16:31:17+03:00

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В Красноярске подросток попытался украсть золотые украшения прямо из ювелирного магазина. Случилось это накануне, 26 ноября, в одном из торговых центров правобережья. В пресс-службе полиции города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, как все произошло. И показали запись с камеры видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746451" frameborder="0"></iframe> В Красноярске подросток пытался сбежать, прихватив лоток с золотыми украшениями.

У прилавка ювелирного магазина покупатель попросил продавца показать ему ювелирку с витрины поближе. Девушка достала лоток из-под стекла. В этот момент подозреваемый сбоку на секунду сделал вид, что присматривается, затем выхватил лоток и – бежать. Продавец за ним, мужчина-покупатель тоже.

Услышав крики продавца, подросток бросил золото. Но скрыться незамеченным ему не удалось. С помощью очевидцев полицейские составили фоторобот, а вскоре подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Когда его доставили в отделение полиции, выяснилось, что ему 16 лет, он живет в Ленинском районе. Уголовное дело завели по статье «Грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU