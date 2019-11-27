Красноярские умельцы по спецзаказу выковали часовню для жителей Назарово

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-27T15:04:55+03:00

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Красноярские умельцы по специальному заказу выковали для назаровчан часовню. Металлическая конструкция состоит из купола с маковкой и четырех опор-столбов. Со стороны это художественное творение смотрится легким и изящным. А ведь перед тем, как ее изготавливать, мастера согласовали дизайн со священнослужителями. Так что часовня соответствует всем церковным канонам, сообщает ИА «Запад24».

Установили часовню на въезде в Назарово со стороны Ачинска. В этом живописном месте раньше стояла только стела, а местные молодожены приезжали, чтобы сфотографироваться. Теперь это полноценное место отдыха. Часовня пока еще не готова полностью, рабочие как раз завершают оформление лестницы, подключают освещение. Внутри часовни вмонтируют икону Ангела-хранителя, возле которой можно будет зажечь свечу и помолиться за путешественников.

Освятят часовню 30 ноября, в 14:00.

И добавим, что и часовня, и благоустройство территории вокруг нее – это подарок частного лица, коренного жителя Назарово.

Со стороны это художественное творение смотрится легким и изящным. Фото: Запад24

ИСТОЧНИК KP.RU