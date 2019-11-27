Привет из 90-х: в Ачинске трое в масках бомбят перевозчиков

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-27T14:30:48+03:00

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Трое в масках на черной «Ладе Приоре», у которой плотно затонированы стекла и заклеены номера, нападают на водителей маршруток. Это уже второй случай, произошедший в Ачинске за последнее время. Что это – передел рынка перевозок? Маршрутчики уверены, что да.

Водитель Алексей Финашкин рассказал телеканалу «ОСА», что накануне, 26 ноября он, как обычно, утром приехал на остановку, чтобы забрать пассажиров. У него – микроавтобус «Газель», лицензия на перевозку есть.

Увидел черную «Приору», из которой выскочили трое мужчин в масках с битами. Сразу сообразил, что надо уезжать. Развернулся, но молодчики уже догнали машину, разбили стекла, помяли корпус. Мужчина считает, что если бы замешкался, ущерб был бы еще больше.

В том, что это дело рук конкурентов, не Алексей не сомневается. Вызвал полицию на место, написал заявление. Месяц назад на этом же месте подвергся нападению другой водитель – вышел в павильон, а когда вернулся, получил удар кулаком по лицу. Говорят, что громилы – не местные, приезжают из Красноярска. Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU