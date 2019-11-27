2019-11-27T13:47:24+03:00
Общество

Красноярские чиновники считают, что с каждым днем заторы на Шахтеров становятся все меньше

УДИБ отслеживает ситуацию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские чиновники считают, что с каждым днем заторы на Шахтеров становятся все меньшеКрасноярские чиновники считают, что с каждым днем заторы на Шахтеров становятся все меньшеФото: Мария ЛЕНЦ
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В администрации Красноярска считают, что с каждым днем заторы на Шахтеров становятся все меньше. Транспортный коллапс случился в понедельник, 25 ноября, на второй день после внедрения новой схемы движения и отмены левых поворотов. Однако это вполне объяснимо: автомобилисты растерялись и не могли сразу сориентироваться, как им проехать в Покровку. Специально для помощи водителям там дежурили несколько нарядов ДПС.

Специалисты МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» сообщили в «Инстаграме», что отслеживают дорожно-транспортную обстановку на Шахтеров. И уже подметили перемены. Ранее в часы пик утром и вечером время горения зеленого сигнала светофоров на Шахтеров регулировалось вручную, добавлялось в ущерб поперечным улицам. А сейчас этого делать уже не требуется.

Однако, как отметили дорожники, это пока промежуточные результаты, которые не показывают всей полноты картины. Следующие итоги подведут через несколько дней. В соцсетях, меж тем, продолжается бурное обсуждение. Мнения противоположные, одни считают, что «Шахтеров встала колом», другие, что «Ехать стало быстрее и безопаснее, никто налево не подрезает».

ИСТОЧНИК KP.RU

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