В Красноярском крае пожаловались на обморожение 140 человек

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-27T13:16:45+03:00

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В Красноярском крае по данным на 27 ноября, в медицинские учреждения с жалобами на обморожение обратились уже 140 человек. Не стоит думать, что это исключительно люди без определенного места жительства, которым негде согреться в холодные дни. Чтобы получить обморожение, достаточно провести некоторое время и при небольшом морозе в неподходящей одежде и обуви.

Из тех 140 пострадавших 5 – дети, 54 человека – жители краевого центра. Стационарную помощь получили 56 человек. Мониторит ситуацию Центр медицины катастроф с 1 октября. Для сравнения в минувшем сезоне с 1 октября 2018 по 10 февраля 2019 года за медицинской помощью обратились 1267 человек, среди которых 78 – дети. 521 пострадавший был госпитализирован.

Медики рекомендуют придерживаться нескольких простых правил, что нужно делать и чего нельзя при признаках переохлаждения. И не пускать все на самотек под предлогом «само пройдет». Если почувствовали недомогание после пребывания на морозе, лучше перестраховаться и обратиться к врачу.

Что можно делать, а чего нельзя. Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

ИСТОЧНИК KP.RU