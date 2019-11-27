В Красноярске покажут лучшие образцы российского дизайна 1917-2017 годов
Выставка «История российского дизайна 1917-2017» представляет лучшие образцы отечественного дизайна от авангарда до современности и охватывает все этапы развития российского дизайна: конструктивизм и производственное искусство 1920–1930-х годов, советский дизайн 1960–1980-х, современный российский дизайн.
На выставке, которую привезли в Красноярск из Московского музея дизайна, можно увидеть агитационный текстиль, сервиз Малевича, швейную машинку «Тула», реплику шахматного стола Родченко, плакаты к советским фильмам, а также факел олимпийских игр, фотографии и многое другое.
Экспозиция сопровождается видео материалами и аудиогидом.
Выставочный проект успел побывать в Тобольске, Нижнем Новгороде, Тюмени, Нижневартовске, Тольятти, Воронеже.
Выставка интересна не только профессионалам, но и всем. Кто интересуется дизайном.
Во время открытия 28 ноября в 18.00 куратор выставки, историк искусства Ольга Дружинина (Москва) проведет экскурсию.
Выставка будет проходить в Музейном центре "Площадь Мира".
Вход свободный, она продлится до 1 марта 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU