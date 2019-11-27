2019-11-27T10:09:44+03:00
Звезды

В Красноярске покажут лучшие образцы российского дизайна 1917-2017 годов

Вход на выставку свободный
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото Музейного центра "Площадь Мира".Фото Музейного центра "Площадь Мира".
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Выставка «История российского дизайна 1917-2017» представляет лучшие образцы отечественного дизайна от авангарда до современности и охватывает все этапы развития российского дизайна: конструктивизм и производственное искусство 1920–1930-х годов, советский дизайн 1960–1980-х, современный российский дизайн.

На выставке, которую привезли в Красноярск из Московского музея дизайна, можно увидеть агитационный текстиль, сервиз Малевича, швейную машинку «Тула», реплику шахматного стола Родченко, плакаты к советским фильмам, а также факел олимпийских игр, фотографии и многое другое.

Экспозиция сопровождается видео материалами и аудиогидом.

Выставочный проект успел побывать в Тобольске, Нижнем Новгороде, Тюмени, Нижневартовске, Тольятти, Воронеже.

Выставка интересна не только профессионалам, но и всем. Кто интересуется дизайном.

Во время открытия 28 ноября в 18.00 куратор выставки, историк искусства Ольга Дружинина (Москва) проведет экскурсию.

Выставка будет проходить в Музейном центре "Площадь Мира".

Вход свободный, она продлится до 1 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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