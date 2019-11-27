Девушка из Канска перечислила мошеннику сбережения своей матери

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-27T08:45:26+03:00

Головой не подумала, зачем у нее просят все пароли от карты

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Несовершеннолетняя жительница Канска перевела мошеннику сбережения своей матери в силу неопытности и наивности, а ей всего 17 лет. Случилось это несколько дней назад, подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Девушка решила продать клетку для шиншиллы через сайт бесплатных объявлений. Вскоре ей позвонил мужчина и, не торгуясь, сообщил: деньги готов перевести на карту хоть сейчас, а за клеткой пришлет курьера. Попросил номер карты – девушка назвала. Затем сообщила и СМС-код, который пришел ей на телефон.

Мошенник выяснил, что счет девушки пуст и тут же придумал новый план: раз она несовершеннолетняя, он якобы не сможет перевести ей деньги. Нужна карта кого-нибудь из родителей. В общем, в результате нескольких манипуляций девушка сама перевела деньги матери на телефон мошенника – 55 тысяч рублей. А ведь если бы банк не заблокировал подозрительные транзакции, мать лишилась бы 120 тысяч рублей.

Так что пока полиция ищет злоумышленника, в семье проводятся воспитательные беседы на тему, что нельзя доверять незнакомцам.

ИСТОЧНИК KP.RU