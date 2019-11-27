СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-27T08:23:38+03:00

В Красноярске задержали авиапассажира на то, что захотел лететь с комфортом Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске задержали авиапассажира, прилетевшего из Норильска. В чем же провинился 32-летний северянин, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Мужчина нарушил правила поведения пассажира во время перелета. Билет у него был куплен в эконом-класс, но он самовольно пересел в салон повышенной комфортности. Пояснил, что все равно место свободное, какая вроде разница. Ему сделали замечание бортпроводники и попросили вернуться на место согласно купленному билету. Не подчинился.

Устраивать дальнейшие разборки во время полета не стали, но когда самолет приземлился в аэропорту Красноярска, в салон поднялись сотрудники транспортной полиции, задержали нарушителя и проводили в дежурную часть. На него составили протокол за невыполнение требований командира воздушного судна. Ему грозит либо арест на 15 суток, либо штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU