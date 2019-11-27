В Красноярске начинают комплектовать группы в новые детские сады
В Красноярске на следующей неделе начнется комплектование групп в трех новых детских садах. Два садика – на Пашенном, это № 83 (Карамзина, 12 а) и № 85 (Карамзина, 6 а). И еще один садик на Мясокомбинате – № 90 (Калинина, 187 а). Своих воспитанников учреждения начнут принимать в начале следующего года, сообщили в пресс-службе управления образования Красноярска.
Детские сады рассчитаны на 190 мест каждый, по 8 групп для детей от 1,5 лет. Там будет все, что необходимо малышам для развития и образования: уютные помещения, музыкальные и спортивные залы, кабинеты для дополнительных занятий, а также пищеблоки и медицинские кабинеты.
В настоящее время там завершены все строительные и отделочные работы. Завозится мебель, учебное оборудование, посуда, игрушки, постельное белье.
А в целом за два года в Красноярске откроют 18 новых детских садов.
ИСТОЧНИК KP.RU