2019-11-27T06:51:45+03:00
Общество

Как зарегистрировать гараж в Красноярске: в Управлении Росреестра пройдет горячая линия

Горожане могут задать все интересующие вопросы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Как зарегистрировать гараж в Красноярске: в Управлении Росреестра пройдет горячая линияКак зарегистрировать гараж в Красноярске: в Управлении Росреестра пройдет горячая линияФото: Мария ЛЕНЦ
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Как зарегистрировать гараж в Красноярске? Этот и другие вопросы, связанные с регистрацией и кадастровым учетом собственности, горожане часто задают в региональное управление Росреестра. Решено провести горячую линию и в телефонном режиме рассказать обо всех интересующих нюансах законодательства.

Горячая линия пройдет завтра, 28 ноября (в четверг) с 11:00 до 12:00 часов. Телефон: (391) 226-55-13.

Специалисты Управления Росреестра по Красноярскому краю ответят на вопросы:

- Какие документы необходимы для государственной регистрации гаража?

- В каких случаях могут отказать в государственной регистрации гаража?

- В чем отличие парковочного места от машино-места?

- Как оформить машино-место в собственность?

- Как зарегистрировать вновь созданное здание, сооружение?

- и другие.

Добавим, что в Красноярске из года в год увеличивается количество автомобилей, поэтому тема, как и куда их ставить, по-прежнему остается актуальной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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