Как зарегистрировать гараж в Красноярске: в Управлении Росреестра пройдет горячая линия
Как зарегистрировать гараж в Красноярске? Этот и другие вопросы, связанные с регистрацией и кадастровым учетом собственности, горожане часто задают в региональное управление Росреестра. Решено провести горячую линию и в телефонном режиме рассказать обо всех интересующих нюансах законодательства.
Горячая линия пройдет завтра, 28 ноября (в четверг) с 11:00 до 12:00 часов. Телефон: (391) 226-55-13.
Специалисты Управления Росреестра по Красноярскому краю ответят на вопросы:
- Какие документы необходимы для государственной регистрации гаража?
- В каких случаях могут отказать в государственной регистрации гаража?
- В чем отличие парковочного места от машино-места?
- Как оформить машино-место в собственность?
- Как зарегистрировать вновь созданное здание, сооружение?
- и другие.
Добавим, что в Красноярске из года в год увеличивается количество автомобилей, поэтому тема, как и куда их ставить, по-прежнему остается актуальной.
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ИСТОЧНИК KP.RU