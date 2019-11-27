В Красноярском крае насчитали 11 миллиардеров

СЕГОДНЯ 05:59 2019-11-27T06:57:13+03:00

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Краевая налоговая служба подвела итоги декларационной кампании за 2018 год, проанализировала доходы жителей региона и вот какие получились результаты. Начнем с самых богатых: в 2018 году в крае насчитали 11 миллиардеров, фамилии не называются. Полу-миллиардеров, то есть тех, чей доход составил от 500 миллионов до 1 миллиарда – 9 человек.

514 жителей края заработали в прошлом году от 10 до 500 миллионов рублей. А от 1 до 10 миллионов – более 21,9 тысяч человек. К слову, в 2016 году граждан в этой категории было 18,1 тысяча человек, в 2017 году – уже более 20 тысяч.

Свои доходы граждане зарабатывают в основном от предпринимательской деятельности – являются руководителями компаний, организаций. Многие внести в декларации свои доходы от продажи недвижимости, другого имущества или ценных бумаг, наследство.

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ИСТОЧНИК KP.RU