2019-11-27T05:28:41+03:00
Общество

Красноярский театр кукол переедет на новую сцену

Ему отдадут старинное здание в центре города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский театр кукол переедет на новую сценуКрасноярский театр кукол переедет на новую сценуФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский театр кукол переедет на новую сцену. Для него подготовят старинное здание, одно из красивейших в городе, объект культурного наследия, известный как «Купеческий клуб», построенный в стиле модерн. Он находится на проспекте Мира, 71. Разрешение на это уже получено.

По словам министра культура Аркадия Зинова, в новой сцене Красноярский театр кукол нуждается уже давно. С 1959 года он располагается на первом этаже жилого дома на Ленина, 119. Зрительный зал всего на 96 мест, плюс производственные помещений – все очень тесно и для зрителей, и для коллектива, а он насчитывает 63 человека.

Деньги на реставрацию здания готов предоставить федеральный бюджет, от края – научно-проектная документация. Подрядчик на нее уже есть, договор заключен.

Добавим, что здание на Мира, 71 было построено в 1908 году, поначалу там располагался купеческий клуб и две народные школы. Сейчас там находятся камерная сцена и административные здания театра Пушкина. Кстати, театр кукол как раз и начинался со студии при драмтеатре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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