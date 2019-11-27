2019-11-27T04:42:46+03:00
Общество

Дохвасталась: в Красноярске полицейские оштрафовали самоуверенную автомобилистку

Если бы не ребенок, посадили бы под арест [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске полицейские оштрафовали самоуверенную автомобилистку. Стоп-кадр видео ГИБДД городаВ Красноярске полицейские оштрафовали самоуверенную автомобилистку. Стоп-кадр видео ГИБДД города
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В Красноярске дорожные полицейские оштрафовали самоуверенную автомобилистку. Подвело 23-летнюю девушку хвастовство в соцсетях. Активная инстаграмщица разместила на своей странице видео любимого автомобиля «Киа» со стеклами, затонированными «в ноль». И прокомментировала: «Некоторые невменяемые люди пишут: «ха-ха, тебя раскатают». Не раскатывают уже, наверное, с марта. И не раскатают».

В Красноярске полицейские оштрафовали самоуверенную автомобилистку.

Пару дней назад девушку остановил наряд ДПС на улицах города. Сделали замеры стекол, нарушение норм затемнения зафиксировали официально, составили протокол, передали его мировому судье. За то, что она проигнорировала ранее выданное требование об удалении тонировки, ее оштрафовали на 1000 рублей.

Но это еще не все наказание. Оказалось, что активная инстаграмщица является еще и злостной нарушительницей ПДД – с начала года она 56 раз привлекалась за различные нарушения. Более половины наложенных штрафов она не оплачивала. За уклонение от исполнения административного законодательства ее оштрафовали еще на 1000 рублей. Могли бы и больше, но суд учел, что у девушки есть малолетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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