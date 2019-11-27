Дохвасталась: в Красноярске полицейские оштрафовали самоуверенную автомобилистку

СЕГОДНЯ 04:42 2019-11-27T04:42:46+03:00

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В Красноярске дорожные полицейские оштрафовали самоуверенную автомобилистку. Подвело 23-летнюю девушку хвастовство в соцсетях. Активная инстаграмщица разместила на своей странице видео любимого автомобиля «Киа» со стеклами, затонированными «в ноль». И прокомментировала: «Некоторые невменяемые люди пишут: «ха-ха, тебя раскатают». Не раскатывают уже, наверное, с марта. И не раскатают».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746288" frameborder="0"></iframe> В Красноярске полицейские оштрафовали самоуверенную автомобилистку.

Пару дней назад девушку остановил наряд ДПС на улицах города. Сделали замеры стекол, нарушение норм затемнения зафиксировали официально, составили протокол, передали его мировому судье. За то, что она проигнорировала ранее выданное требование об удалении тонировки, ее оштрафовали на 1000 рублей.

Но это еще не все наказание. Оказалось, что активная инстаграмщица является еще и злостной нарушительницей ПДД – с начала года она 56 раз привлекалась за различные нарушения. Более половины наложенных штрафов она не оплачивала. За уклонение от исполнения административного законодательства ее оштрафовали еще на 1000 рублей. Могли бы и больше, но суд учел, что у девушки есть малолетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU