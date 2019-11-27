2019-11-27T04:18:15+03:00
Общество

Красноярские депутаты потребовали вернуть на Шахтеров прежнюю схему движения

Новая создает транспортный коллапс
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские депутаты потребовали вернуть на Шахтеров прежнюю схему движенияКрасноярские депутаты потребовали вернуть на Шахтеров прежнюю схему движенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Некоторые депутаты красноярского городского Совета выступают за отмену новой схемы движения транспорта по улице Шахтеров. И даже подписали обращение на имя главы города Сергея Еремина и прокурора города Александра Лейзенберга. Это обращение было озвучено накануне, 26 ноября, на сессии Горсовета.

Напомним, что новая схема начала действовать с воскресенья, 24 ноября. На Шахтеров отменили все повороты налево. Для тех автомобилистов, кто направляется из центра на Молокова, Алексеева и далее до 9 мая, ничего не изменилось, но труднее стало попасть в Покровку – приходится делать круг по Спандаряна и Березина. Из-за нововведений на этой магистрали скапливаются заторы. Порой не выручают даже наряды ДПС, задача которых помогать водителям информационно.

По мнению депутатов, которые подписали обращение, новая схема лишена логики и только затрудняет движение, вместо того, чтобы это облегчить. Однако мнение самих горожан разделилось. В социальных сетях идет бурное обсуждение, кто-то ругает новую схему, а кто-то напротив, высказывается за нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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