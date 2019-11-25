На Шахтеров отменили повороты. Налево – нельзя

Пробки на Шахтеров в Красноярске – дело обычное и, к сожалению, привычное. Хотя, казалось бы, улица в 6 полос не должна намертво стоять каждый вечер и утро, это ведь не исторический центр Красноярска, где все улицы довольно узкие. Но… водителям тут объективно неудобно. Одна из полос в сторону Покровки отведена под общественный транспорт, еще одна – была предназначена для тех, кто собирается выполнить левый поворот, получается – двигается поток в сторону Покровки по одной полосе. Ну, как двигается – ползет. Администрация города решила вмешаться и разгрузит улицу, поэтому теперь – налево нельзя. Плюс – на Шахтеров светофоры горят для пешеходов долго и, в итоге, водители выстраиваются в вереницу, которой, кажется, нет конца.

Новая схема движения устраивает далеко не всех красноярцев Фото: администрация Красноярска

Разговоры об отмене левых поворотов на Шахтеров идут уже несколько лет. Цель – облегчить ситуацию для водителей. Намеренья, бесспорно, благие. И вот, чем руководствовалась администрация.

Шахтеров - одна из самых загруженных улиц Красноярска - в часы пик здесь всегда пробкиФото: Мария ЛЕНЦ

- Улица Шахтеров, действительно, одна из самых загруженных в городе. Главная цель была – разгрузить магистраль, - пояснила Олеся Кочерова, официальный представитель управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. – Схема разрабатывалась несколько лет. Принять такие меры рекомендовали даже столичные специалисты из НИИ автомобильного транспорта – они разрабатывали для Красноярска схему движения транспорта с учетом роста автомобилизации населения и давали свои рекомендации. Пока рано делать выводы о том, как будет работат новая схема. Конечно, к нововведениям водители не всегда относятся с пониманием – нужна привычка. В дальнейшем мы будем отслеживать ситуацию.

Власти, как говорится, взяли на карандаш. Что ж, улица Шахтеров определенно разгрузится. Одно «но» - как теперь попадать в Покровку тем, кто там живет? Ответ: из Октябрьского района – через Калинина, из центра и Железнодорожного – по Шахтеров – через Спандаряна и Березина. К слову, через Спандаряна (а она двухполюсная!) поедут, помимо автовладельцев, еще и автобусы. Именно поэтому красноярцы считают, что будет только хуже, а в соцсетях – кто вежливо, а кто и не очень - задают один простой вопрос: кто просил?

Отдельный бонус для тех, кто будет пытаться прорваться в Покровку по Спандаряна – автобусы, их путь также теперь пролегает тут. К слову, таких на Шахтеров всего три – №№ 6, 11 и 32 (это не все маршруты, только - к Покровке). Не слишком ли мало, чтобы выделять отдельную полосу? Впрочем, это отдельная тема. В департаменте транспорта подтвердили: все три автобусных маршрута теперь пролегают через Спандаряна.

Жители Покровки особенно против нововведений - негодуют в соцсетяхФото: Мария ЛЕНЦ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев назвал ситуацию с движением на Шахтеров возмутительной и заявил, что возвращение к прежней схеме движения обсудят уже на ближайшей сессии.

- Экспериментаторы убили движение на Шахтеров, Молокова и Взлетной. В качестве бонуса перенесли пробку ещё и на Авиаторов. Будем с коллегами добиваться отмены этой изуверской схемы движения, - заявил Крастелев.

КОММЕНТАРИЙ

При «выделенках» - не вариант

Егор Фролов, и.о. руководителя Красноярского отделения Федерации автовладельцев России:

- Почему-то мне кажется, что администрация лукавит, говоря о том, что эксперты НИИ рекомендовали УДИБ такую схему движения. Второе – то, что УДИБ говорит, что посмотрит, как в новых условиях будет работать улица, говорит, что в УДИБ и Центре мониторинга дорожного движения абсолютно отсутствует компьютерное моделирование. Это значит, что делается все наобум. Эта схема предлагалась в 2014 году – при отсутствии выделенных полос! Сейчас они есть, и это не учитывается никак. Мы предлагали схему движения по Шахтеров – с правоповоротными и разворотными шлюзами вблизи этой улицы, а не такие, как сейчас реализовали. Данная оптимизация не поможет при существовании выделенных полос.