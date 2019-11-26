2019-11-26T16:20:27+03:00
Происшествия

Пострадали трое детей. Директору школы, избивавшему учеников, дали условный срок

Суд по громкому делу окончен в Новосибирской области
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Экс-директору школы, которого обвинили в избиении детей, вынесли приговорЭкс-директору школы, которого обвинили в избиении детей, вынесли приговор
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Бывшему директору школы села Вьюны в Новосибирской области суд вынес приговор: три года условно с испытательным сроком в два года, сообщает КП-Новосибирск. Напомним, дело было громким и непростым - потерпевшими по нему признаны трое школьников в возрасте от 13 до 17 лет. Они и обвинили мужчину в рукоприкладстве.

- В ходе следствия установлено, что в период 2016-2017 годов директор МБОУ «Вьюнская СОШ», расположенной в с. Вьюны, Колыванского района, Новосибирской области, в ходе проведения воспитательных работ с учениками школы, применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы, - напомнили обстоятельства скандального дела в следствии.

Поначалу дети активно давали показания, говорят в ГСУ СКР по Новосибирской области. А на суде стушевались, заявив, что просто хотели наказать директора за строгость. Сам педагог в течение всего процесса (а он длился с 2017 года) уверял: не виновен. Однако во время последнего слова также изменил показания и признался, что бил детей. Адвокат уверен, что мужчина оговорил себя в надежде смягчить приговор и остаться на свободе. Ведь грозило ему до 10 лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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