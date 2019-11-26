Скидки до 70%! Красноярцев приглашают в «Планету» на «Черную пятницу»

СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-26T16:01:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Яркое шоу, приглашенный звездный гость Артем Качер, розыгрыш бриллианта и, конечно, скидки - все это «Черная пятница», которая пройдет в ТРЦ «Планета» 29 ноября. Заманчиво? Конечно! Ведь скидки в эту пятницу будут достигать 70 процентов! А работать «Планета» будет до полуночи. В общем, настоящий праздник шопинга.

- В 19.00 начнется разнообразная развлекательная программа с выступлением группы Mana Project, модными показами и другими тематическими площадками, которые сделают пятничный шопинг по настоящему увлекательным, - рассказали о самой ожидаемой «Черная пятнице» сезона в «Планете». - В бьюти-зоне пройдет мастер-класс визажиста и бьюти-блогера из Новокузнецка Софьи Марковой, также все желающие смогут сделать праздничный образ и посетить тематическую фотозону.

Чтобы покупателям было удобнее, «Планета» организует бесплатные шаттлы во все районы города. Подробное расписание и маршруты доступны на сайте «Планеты».

Приходите покупать с удовольствием!

ИСТОЧНИК KP.RU