Александр Усс наградил 15 многодетных матерей знаком «Материнская слава»

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-26T15:23:20+03:00

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Теплый прием организовали в правительстве Красноярского края многодетным матерям. 15 из них губернатор региона Александр Усс наградил почетным знаком «Материнская слава» на церемонии, приуроченной ко Дню матери. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края. Мероприятие уже стало доброй традицией.

- Во время этой церемонии здесь всегда складывается неповторимая атмосфера: с одной стороны, это торжественная минута, а с другой – ощущение тепла и семейственности, - отметил губернатор. - Вручая эти награды, я хочу сказать простое человеческое спасибо за то, что вы у нас есть. Вы являете всем нам пример того, как и ради чего стоит жить на этой земле. Поздравляя вас и говоря слова благодарности, хочу пожелать простых и понятных вещей – здоровья, материального благополучия, терпения, душевного равновесия и, самое главное – счастливой судьбы вашим детям, ради которых вы трудитесь и живете.

После официальной части гостям, которые, к слову, приехали из разных уголков края, организовали чаепитие и экскурсию в Красноярский краеведческий музей. Добавим, что впервые многодетных мам наградили почетными знаками в 2007 году. Сейчас такую награду имеет уже 247 жительниц Красноярского края. В их семьях растет по 7 и более детей. Такие семьи в крае поддерживают: те, кому необходимо улучшить жилищные условия, получают единовременную денежную выплату. Ей воспользовались уже 116 семей. В среднем выплата составляет около 3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU