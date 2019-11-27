Клиенты Tele2 начнут «Черную пятницу» в четверг

СЕГОДНЯ 05:59 2019-11-27T05:59:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предоставляет своим абонентам эксклюзивный доступ к предложениям ведущих российских и иностранных интернет-магазинов накануне «Черной пятницы». Всемирная онлайн-распродажа начнется в ночь на 29 ноября. Однако клиенты Tele2 смогут воспользоваться скидками до 90% уже 28 ноября на площадке Real Black Friday («Настоящая черная пятница») при поддержке АКИТ и РАЭК.

Абоненты Tele2 смогут принять участие в закрытой предпродаже «Настоящая черная пятница» на площадке b-friday.com. Для них акция начнется за 6 часов до официального старта – уже в четверг, 28 ноября, в 18:00 по московскому времени. Абоненты Tele2 смогут первыми приобрести товары российских и зарубежных партнеров со скидкой до 90%. Выгодные предложения распространяются на товары самых разных категорий – от бытовой техники до заказа авиабилетов и брони отелей.

Площадка «Настоящая черная пятница» организует онлайн-распродажу года, в которой принимают участие более 100 ведущих интернет-магазинов России и мира. Свои предложения представят сети бытовой техники, гаджетов и товаров для дома: «М.Видео», Electrolux, «Эльдорадо», «Техпорт», «Юлмарт», Re:Store, Galaxy Store и др. В распродаже принимают участие интернет-магазины парфюмерии и косметики «Золотое яблоко», «Иль де Ботэ», Sephora.

Кроме того, клиенты смогут воспользоваться скидками от сети отелей Azimut Hotels, магазинов одежды Incity, Wildberries, Sela, Streat Beat, 1001Dress.