2019-11-26T14:34:52+03:00
Общество

Актеры фильма «Решала. Нулевые» дадут автограф-сессию в Мори Синема

30 ноября 2019 в кинотеатре Мори Синема состоится предпремьерный показ 3-ей части фильма «Решала: Нулевые»
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Фото: предоставлено Мори СинемаФото: предоставлено Мори Синема
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Первый фильм «Решала» вышел в 2012 году, он стал настоящим прорывом своего жанра. С тех пор лента обзавелась еще одним сиквелом, и вот, после 4 лет ожидания, фанаты наконец-то дождались назначения даты премьеры третьего фильма.

Действие происходит в 2008 году. Старинные друзья Костя и Завгар придумывают не совсем легальные схемы заработка. Деньги приходят легко и так же легко уходят. Кажется, что этот успех будет вечен. Но на каждого найдется свой капкан, особенно если хочется еще больше денег. Костя затевает большую игру, которая может стоить и ему, и Завгару свободы, дружбы и даже самой жизни.

Кастинг продолжения начался в апреле 2018 года в Иркутске, а сами съемки стартовали в мае того же года в Москве.

Дата выхода в России — 5 декабря 2019, но уже 30 ноября в кинотеатре Мори Синема пройдет предпремьерный показ криминальной драмы, перед которым состоится автограф-сессия с актерами Моисеем Куртанидзе (Завгар) и Александром Фроловым, снявшимся в фильмах «Решала» и «Решала-2» в роли Каши.

Билеты можно приобрести на сайте www.mori-cinema.ru

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@TrueKPRU
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