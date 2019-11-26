Экомебель, экопосуда и экофилософия: мэр Красноярска одобрил проект визит-центра на Татышеве

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-26T14:34:47+03:00

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Судьба визит-центра на Татышеве, похоже, решена: мэр Красноярска Сергей Еремин одобрил решение, предлагаемое предпринимателями. Напомним, в октябре этого года был заключен договор с собственником холдинга Bellini Group, который планирует организовать здесь общепит. И вот, каким видятть в визит-центр предприниматели

- В самом визит-центре мы реализуем два формата. В одной его части разместятся «Перцы-экспресс», которые будут отличаться быстрым приготовлением, - поделился планами директор холдинга Bellini Group Анатолий Ващенко. - Во втором помещении – кофейня с десертами. Постараемся запустить заведение к летнему сезону, а ландшафтные работы на прилегающей территории планируем проводить поэтапно в течение нескольких лет.

Проект будут реализовывать... студенты Института гастрономии СФУ. Конечно, под надзором профессионалов. По их задумке, все здесь будет с приставкой эко-. Экофилософией наполнят пространство, экопосудой и экомебелью - ресторан. Это не говоря о малых архитектурных формах, которые также будут украшать по-европейски стильное пространство. Детям - детская площадка, зимой - каток и ледовые дорожки между деревьями, летом - аттракционы на воде. Такой подход не мог не понравиться мэру.

- Инвестор готов предоставить студентам точку приложения своих идей и знаний – это очень смело и здорово. Мы только начали «оживлять» западную часть острова Татышев и очень хотелось, чтобы здесь был реализован проект XXI века с новыми подходами, - заявил Еремин.

ИСТОЧНИК KP.RU