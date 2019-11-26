Власти Красноярска отрицают, что хотят забрать себе Дом журналиста

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-26T12:55:36+03:00

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Дмитрий Голованов разместил в Фейсбуке пост о том, что региональный Союз журналистов, который он возглавляет, собираются оставить без помещения. Выселить журналистов из Дома журналистов, со слов Голованова, решили с 30 ноября, о чем предупредили в письменном виде.

- Вчера я получил сообщение из департамента имущества о том, что 30 ноября договор с Союзом журналистов Красноярского края, который занимает помещение на Мира, 3 почти сорок лет, будет расторгнут, - написал Голованов в соцсетях. - Столетие (1 февраля 2020 года), по всей видимости, мы будем отмечать на улице.

В администрации города поспешили опровергнуть слова Дмитрия Голованова. По информации департамента земельных и имущественных отношений, выселять никого они не хотят. Просили только исполнить обязательства по страхованию договора аренды и заключить договор с обслуживающей организацией. За региональным Союзом журналистов долг в 18 000 рублей. Также в мэрии добавили, что договор аренды действует до 2023 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU