В Северном из-за ремонтных работ на трубопроводе отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-26T12:52:23+03:00

Ее не будет до вечера

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Жители Северного на день останутся без холодной воды, сообщили в компании КрасКом. Отключение, которое пройдет с 9.30 до 18.30 27 ноября, связано с ремонтными работами. В районе Комсомолььского,9 будут выносить участок водопровода - делается это, чтобы проложить сети к строящемуся дому ЖК «Комсомольский».

Итак, холодной воды не будет на: Комсомольском, 9, 15, 17, 17а, 19, 16 (офис); 9 Мая, 12, 10а (автомойка).

Чтобы неудобств было меньше, жителям предлагают заранее пополнить запасы питьевой воды. Если же сделать это не удастся, КрасКом организует подвоз: 9 Мая, 12 - с 13.30 до 14.00; Комсомольский, 9-15 - с 14.00 до 14.30; Комсомольский, 17-17а - с 14.30 до 15.00; Комсомольский, 19 с 15.00 до 15.30.

Справки по отключению холоднойй можно получить, позвонив по телефону: 8 (391)211-39-63.

ИСТОЧНИК KP.RU