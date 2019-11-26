В Красноярске отремонтируют Марковского и Судостроительную в следующем году

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-26T11:09:58+03:00

В планах также закончить Ястынскую и переход через Николаевский мост

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В мэрии Красноярска прошли общественные слушания по дорожной кампании на 2020 год. Как рассказали в пресс-службе администрации, в следующем году отремонтируют Марковского и Судостроительную, а также завершат работв на Ястынской и строительство пешеходного перехода через Николаевский мост. Ремонт проводят, к слову, в рамках нацпроекта «Безопасные дороги» - 1 миллиард рублей будет направлен на это. Блльшая часть средств (815 миллионов) - на строительство, еще почти 200 - на ремонт.

- Продолжим реализацию второго этапа строительства Волочаевской, приступим к строительству автодороги по Байкитской, а также дороги от дома № 33 по Мате Залки до Космонавтов, дороги к микрорайону Солонцы-2,- рассказал начальник отдела планирования бюджета и целевых программ департамента градостроительства Евгений Алексеев.

Общественники в свою очередь напомнили властям о ливневках и дорожном движении.

ИСТОЧНИК KP.RU