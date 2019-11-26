2019-11-26T11:09:58+03:00
Общество

В Красноярске отремонтируют Марковского и Судостроительную в следующем году

В планах также закончить Ястынскую и переход через Николаевский мост
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Марковского и Судостроительную отремонтируютМарковского и Судостроительную отремонтируютФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В мэрии Красноярска прошли общественные слушания по дорожной кампании на 2020 год. Как рассказали в пресс-службе администрации, в следующем году отремонтируют Марковского и Судостроительную, а также завершат работв на Ястынской и строительство пешеходного перехода через Николаевский мост. Ремонт проводят, к слову, в рамках нацпроекта «Безопасные дороги» - 1 миллиард рублей будет направлен на это. Блльшая часть средств (815 миллионов) - на строительство, еще почти 200 - на ремонт.

- Продолжим реализацию второго этапа строительства Волочаевской, приступим к строительству автодороги по Байкитской, а также дороги от дома № 33 по Мате Залки до Космонавтов, дороги к микрорайону Солонцы-2,- рассказал начальник отдела планирования бюджета и целевых программ департамента градостроительства Евгений Алексеев.

Общественники в свою очередь напомнили властям о ливневках и дорожном движении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24