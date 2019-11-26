Прокуроры проверили обстоятельства пожара в колонии под Красноярском

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-26T10:45:56+03:00

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Надзорники рассказали о проверке пожара в колонии под Красноярском. Произошло все в ФКУ ИК-5 еще 17 ноября, сообщает 7 канал-Красноярск. В учреждении полыхнул цех по производству топливных брикетов. Вовремя огонь не смогли обнаружить, поэтому помещение выгорело полностью. Известно, впрочем, что жертв удалось избежать, в пожаре никто не погиб.

После инцидента, на место ЧП отправились прокуроры. Были опрошены и сотрудники колонии, и заключенные, осмотрено место проишествия, записи камер видеонаблюдения и документы. Прокуроры сделали предварительный вывод, что к пожару привели нарушения сотрудников колонии - они принебрегали правилами пожарной безопасности. Очаг возгорания установить пока не удалось. Был ли это злонамеренный поджог или случайность - говорить пока еще рано. Прокурорская проверка в учреждении все еще продолжается. О ее итогах сообщим дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU