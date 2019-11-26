2019-11-26T10:05:38+03:00
Дом. Семья

Более 30 кошек и собак остались без крыши над головой: хозяйка умерла

Жительница Красноярского края всю жизнь подбирала и кормила бездомных животных
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Жилище собак Фото: приют ВерностьЖилище собак Фото: приют Верность
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25 собак и 8 кошек обитали в частном доме в селе Тартат Красноярского края. Хозяйка животных, сердобольная старушка, всю жизнь давала им крышу над головой - подбирала с улицы, кормила, как могла, - на скромную пенсию. Даже Китикэт здесь был только по праздникам. А недавно женщина умерла от сердечного приступа, и хвостатый четвероногий табор остался никому не нужным, сообщает ТВК. Родственники женщины, которым достался дом, такое наследство не приветствуют и хотят просто выпустить животных на улицу. А это опять голод и верная смерть.

В дело вмешались волонтеры приюта собачьих сердец «Верность». Говорят, всех обитателей дома уже стерилизовали. Теперь и коты, и собаки отчаянно нуждаются в передержке. Условия, в которых они жили, от идеальных далеки. При всей сердобольности и человечности уследить за более чем 30 животными - нереально.

Дом, где жили животные Фото: приют Верность

Дом, где жили животные Фото: приют Верность

- Пока мы нашли передержку и куратора только для двух собак, - говорит Галина Лаптева, волонтер общественной организации «Верность». - Остальные остаются там, никому не нужные. Никто за ними ухаживать не будет. И сейчас у нас возникла проблема – мы кричим SOS, помогите, люди добрые, пристроить наших собак. Они стерилизованные, чистенькие, ухоженные.

В мини-зоопарке, кстати, есть и породистые животные. Если хотите взять кошку или собаку к себе, готовы временно приютить, звоните по номеру: 89131723474

ИСТОЧНИК KP.RU

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