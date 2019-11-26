Из-за метели и штормового ветра закрыли трассу в аэропорт в Норильске
Норильск накрыло штормом. По сообщению администрации заполярного города, перекрыта трасса в аэропорт, - такое решение в связи с сильной метелью приняла ГИБДД. Отметим, что дорога закрыта для всех видов транспорта, хотя ранее говорилось, что проехать нельзя будет только на легковушках.
- На автодороге Норильск - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического, - рассказали в мэрии Норильска, добавив, что автобусы 31 и 33 будут ходить по расписанию. Также в администрации сообщили, что для пассажиров аэропорта временно на линию запустят дополнительный автобус. Он будет ходить по мере накопления людей по системе шаттлов.
Метеорологи предупредили, что в районе ожидается ураганный ветер с порывами до 27 метров в секунду. Будет и метель. Видимость на дорогах снижена.
ИСТОЧНИК KP.RU