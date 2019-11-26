2019-11-26T08:00:56+03:00
Экономика

Доходы жителей Красноярского края упали на 1,1 процента: цены выросли

С учетом роста цен на рынке показатели снижаются
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Реальные доходы падаютРеальные доходы падаютФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В финансовом плане жить в Красноярском крае стало труднее, констатируют статистики Красноярскстата. По их данным, среднедушевой доход на каждого жителя Красноярска составляет сейчас более 29 тысяч рублей. Этот показатель подрос в первых трех кварталах текущего года на 4,3 процента - по сравнению с тем же периодом прошлого года. Все бы хорошо, однако и цены выросли. Значительно. И с учетом их роста среднедушевой доход уменьшился - на 1,1 процента.

Зарплата в регионе превысила 48 тысяч рублей, что больше на 7,7 процента, чем год назад. Но и эти цифры с учетом роста цен меняются - динамика положительная, но только на 2,3 процента. Та же тенденция и с ростом пенсий. Сейчас в крае в среднем пенсия составляет 15 194 рубля (плюс 5,9 процента к прошлому году). Однако с учетом роста цен пенсия увеличилась лишь 1,5 процента. Прожиточный минимум для трудоспособного возраста - 13 447 рублей, детский минимум - 13 169 рублей, пенсионерский - 9 942 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брал напрокат и продавал. Автомошенника приговорили к 8 годам колонии
В Красноярске заработал новый сервис вызова такси Ситимобил
«Когда на дворе 116 августа»: в Солнечном заметили мужчину в трусах и шапке
Глава Красноярского края отчитал подчиненных за олимпийское спокойствие при ЧП
Красноярск заволокло едкой дымкой: датчики фиксируют рост загрязнения
ДТП в Красноярске: на парковке пьяный водитель собрал в гармошку 6 автомобилей
Сгорели четверо. В Ужуре ночью случился страшный пожар в двухквартирнике
«Хулиганы открыли краны». В Норильске 9-этажку затопило в 30-градусный мороз
Лекарство для ВИЧ-инфицированных появилось в аптеках Красноярска
Новый прямой рейс во Вьетнам открывают из Красноярска
Новая икона появилась в Успенском монастыре Красноярска
Три автобуса в Черемушках меняют маршруты
Сильный шторм и 30-градусные морозы надвигаются на Красноярский край
Под Красноярском годовалый малыш упал со второго этажа
Пассажиры стали чаще прилетать в Красноярск с запрещенкой
Финских попугаев впервые заметили в Красноярском крае
Бил в упор. Попавшего в ловушку беспомощного лося расстреляли в Красноярском крае
Представлены эскизы гигантского этнопарка в Красноярске
В Хакасии бутылка молока обошлась женщине почти в полмиллиона рублей
Опасными пирожными торговали в Красноярском крае
В кадетском корпусе Тувы отравились семь воспитанников
В Красноярском крае девушка насдавала несуществующих квартир на 11 уголовных дел
Стройнадзор подал в суд на двух красноярских застройщиков