Доходы жителей Красноярского края упали на 1,1 процента: цены выросли

СЕГОДНЯ 08:00 2019-11-26T08:00:56+03:00

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В финансовом плане жить в Красноярском крае стало труднее, констатируют статистики Красноярскстата. По их данным, среднедушевой доход на каждого жителя Красноярска составляет сейчас более 29 тысяч рублей. Этот показатель подрос в первых трех кварталах текущего года на 4,3 процента - по сравнению с тем же периодом прошлого года. Все бы хорошо, однако и цены выросли. Значительно. И с учетом их роста среднедушевой доход уменьшился - на 1,1 процента.

Зарплата в регионе превысила 48 тысяч рублей, что больше на 7,7 процента, чем год назад. Но и эти цифры с учетом роста цен меняются - динамика положительная, но только на 2,3 процента. Та же тенденция и с ростом пенсий. Сейчас в крае в среднем пенсия составляет 15 194 рубля (плюс 5,9 процента к прошлому году). Однако с учетом роста цен пенсия увеличилась лишь 1,5 процента. Прожиточный минимум для трудоспособного возраста - 13 447 рублей, детский минимум - 13 169 рублей, пенсионерский - 9 942 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU