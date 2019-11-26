Брал напрокат и продавал. Автомошенника приговорили к 8 годам колонии

СЕГОДНЯ 07:30 2019-11-26T08:22:58+03:00

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Житель Красноярска брал напрокат один и тот же внедорожник и постоянно продавал его. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, в первый раз машину задержали на границе с другим государством - вернули прокатчикам, второй раз внедорожник 44-летний мошенник продал в соседний регион, выручив за него 2 миллиона рублей. Попался махинатор, когда попросил свою приятельницу оформить на себя прокат машины.

- При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе расследования уголовного дела автомобиль стоимостью почти 2 миллиона рублей был обнаружен и возвращен организации. Также следователи установили, что тремя месяцами ранее мужчина уже брал в аренду эту же самую машину, пользуясь паспортом своего знакомого, с которым имеет внешнее сходство, - рассказали о деталях мошеннической схемы в полиции. - Тогда автомобиль также был задержан полицейскими на границе с другим государством и возвращен законным владельцам, однако злоумышленнику удалось скрыться.

Всего таких фактов три. В отношении мошенника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суд дал ему 8 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU