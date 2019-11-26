В Красноярске заработал новый сервис вызова такси Ситимобил

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-26T07:00:27+03:00

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Красноярск стал третьим городом в Сибири, где начал работу агрегатор Ситимобил. До этого сервис запустили на Урале, - в Екатеринбурге и Челябинске.

- Сегодня Ситимобил запустился в Красноярске. Для меня это особенное событие, ведь я родился и вырос здесь. Я очень рад, что теперь жители моего родного города смогут воспользоваться таксипортацией, - рассказал Виталий Бедарев, исполнительный директор Ситимобил.

Добавим, что по данным аналитиков, половина жителей Красноярска пользуется услугами такси несколько раз в месяц. Специалисты отмечают, что красноярцы чаще всего заказывают такси, если опаздывают - таких около 60 процентов. Также частенько такси вызывают для поездок в гости или на вечеринку. Во время поездок большая часть пассажиров предпочитает молчать и слушать музыку - 51 процент, 41 процент любит поболтать с водителем, еще 35 процентов - за соцсети в такси.

ИСТОЧНИК KP.RU