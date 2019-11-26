2019-11-26T05:41:56+03:00
Политика

Глава Красноярского края отчитал подчиненных за олимпийское спокойствие при ЧП

В регионе обсудили ход реализации нацпроектов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба правительства Красноярского краяФото: пресс-служба правительства Красноярского края
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В правительстве Красноярского края обсудили ход реализации нацпроектов в сфере демографии, образованич, культуры, жилья и городской среды, сообщает пресс-служба правительства края. Кроме того, речь зашла о ходе отопительного сезона, - о нем докладывали главы муниципалитетов. И здесь не все гладко. Особенно в Канске, где на местной котельной зафиксирована критическая ситуация с топливом. Сейчас отопление вошло в норму, однако это не повод расслабляться.

- Да, мы не допустили серьезных последствий, но сам факт того, что такая ситуация сложилась, заставляет еще раз обратиться к этой теме, - заявил губернатор края Александр Усс. - Где-то могут случиться непредвиденные ситуации, аварии на сетях. Все это бывает. Но абсолютно недопустимо, когда руководство района с олимпийским спокойствием наблюдает за непрогнозируемой ситуацией, когда на котельной запасы топлива стремятся к нулю. Это абсолютно недопустимо! Такое олимпийское спокойствие будет вести к постановке вопроса о соответствии глав муниципальных образований своей должности.

Что касается нацпроектов, то в регионе сейчас их 11. Включены все муниципалитеты края. Известно, что финансирование по нацпроектам в следующем году достигнет 20,9 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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