2019-11-26T05:16:54+03:00
Общество

Красноярск заволокло едкой дымкой: датчики фиксируют рост загрязнения

Горожане надеются, что в ближайшее время обстановка улучшится
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Едкая дымка распространилась по всему городуЕдкая дымка распространилась по всему городуФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы в соцсетях жалуются на смог и едкую дымку в городе. Еще минувшим вечером стали поступать сообщения от встревоженных жителей Солонцов, улицы Юности и проспекта Комсомольский. Люди жалуются, что дышать становится трудно. Независимые экологи сервиса Nebo.live подтверждают: уровень загрязнения воздуха в городе повышен.

Фото: Nebo. community

Фото: Nebo. community

-Беда все-таки пришло, надеемся, не надолго, - написали в паблике Nebo.community в Инстаграм.

Красноярцы подтверждают трудную экологическую обстановку. «На Вавилова дымовая завеса»; «На Щорса не видно соседних домов»; «На Свободном чувствуется даже в квартире при закрытых окнах»; «С вечера что в центре, что на 60 лет Октября гарью воняет нереально», - такими сообщениями со всего города сейчас пестрят соцсети. Горожане надеются, что в ближайшее время обстановка улучшится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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