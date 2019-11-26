Красноярск заволокло едкой дымкой: датчики фиксируют рост загрязнения
Красноярцы в соцсетях жалуются на смог и едкую дымку в городе. Еще минувшим вечером стали поступать сообщения от встревоженных жителей Солонцов, улицы Юности и проспекта Комсомольский. Люди жалуются, что дышать становится трудно. Независимые экологи сервиса Nebo.live подтверждают: уровень загрязнения воздуха в городе повышен.
Фото: Nebo. community
-Беда все-таки пришло, надеемся, не надолго, - написали в паблике Nebo.community в Инстаграм.
Красноярцы подтверждают трудную экологическую обстановку. «На Вавилова дымовая завеса»; «На Щорса не видно соседних домов»; «На Свободном чувствуется даже в квартире при закрытых окнах»; «С вечера что в центре, что на 60 лет Октября гарью воняет нереально», - такими сообщениями со всего города сейчас пестрят соцсети. Горожане надеются, что в ближайшее время обстановка улучшится.
ИСТОЧНИК KP.RU