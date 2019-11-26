ДТП в Красноярске: на парковке пьяный водитель собрал в гармошку 6 автомобилей

СЕГОДНЯ 04:38 2019-11-26T04:53:42+03:00

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Утром во вторник, 26 ноября, жители дома по Щорса, 76 не смогут уехать на работу на своих машинах. И вообще никуда на них уехать не смогут - на парковке автомобили собрал в гармошку пьяный водитель. Как рассказали очевидцы в паблике ЧП-Красноярск, мужчина оказался не только пьян, а заодно и лишен права управления транспортным средством.

- Виновник ДТП пьяный, - сообщают очевидцы. - Когда все произошло, извинялся перед владельцами автомобилей. У меня брат в этом доме живет, его машина стояла через одну от пострадавших. Просто очень повезло, что не задело.

В соцсетях красноярцы настроены сурово к виновнику. Говорят, таким водителя абсолютно все равно на медицинские справки, например, возможное удорожание которых переполошило на днях всю страну, - как злоупотреблял и ездил без прав, так и продолжит. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Мы уточняем информацию о пострадавших автомобилях и виновнике.

ИСТОЧНИК KP.RU