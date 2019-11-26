2019-11-26T03:41:42+03:00
Происшествия

«Хулиганы открыли краны». В Норильске 9-этажку затопило в 30-градусный мороз

Вода лилась в три ручья, говорят пострадавшие жильцы [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: стопкадр с видеоФото: стопкадр с видео
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Жильцы дома по Талнахской, 17 в Норильске в ночь на понедельник, 25 ноября, проснулись под звуки капели - по стенам в три ручья лилась вода. По сообщению жителей в паблике «Новости Норильска», случилося потоп в 04.30 утра. Пострадали в доме 2 подъезда, пятый и шестой. Говорят, залило все, с девятого по первый этаж. Между тем, на дворе, как говорится, не май месяц. По ночам давно уже за минус 20 градусов, а то и болльше

Потоп в Норильске.Видео: соцсети

- Официальное заключение управляющей компании: хулиганы открыли сбросные клапаны на техническом этаже, - сообщают жители дома.

Течь, кстати, и сейчас видно: на доме гигантская сосулька, целый замерзший водопад. Многие в соцсетях не доверяют ответу коммунальщиков.

- Не верю в их сказочки. У них постоянно что-то случается: то поджог, то кусок трубы украли, - пишет норильчанка в соцсетях. - УК должна обеспечить отсутствие доступа в чердачное помещение! Считаю, они виноваты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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