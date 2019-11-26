2019-11-26T02:29:18+03:00
Общество

Лекарство для ВИЧ-инфицированных появилось в аптеках Красноярска

Перебои с поставками были связаны с заключением контракта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В аптеках появился нужный препаратВ аптеках появился нужный препаратФото: Мария ЛЕНЦ
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«Тивикай» (он же «Долутегравир») начали отгружать в аптечную сеть, рассказали в ОАО «Губернские аптеки». Напомним, ранее, в октябре этого года, лекарство для ВИЧ-инфицированных больных исчезло из продажи.

Оказалось, перебои в поставках связаны с проволочками в заключении контракта с уполномоченным складом - процедура некоторое время откладывалась и переносилась. При этом запас препарата «Тивикай» («Долутегравир») в Красноярском крае имеется, и он достаточен для того, чтобы покрыть необходимость пациентов, заверили в минздраве региона. На данный момент в наличии около 2 тысяч упаковок препарата. Контракт подписан 25 ноября, и лекарство для ВИЧ-положительных людей появилось на полках аптечной сети.

- Мы получили спецификацию к контракту на работу с данным препаратом и начинаем отправлять «Тивикай» в аптечную сеть, - рассказали в «Губернских аптеках».

ИСТОЧНИК KP.RU

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