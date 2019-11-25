2019-11-25T15:22:16+03:00
Общество

Новый прямой рейс во Вьетнам открывают из Красноярска

Направление – Дананг
Ася ЖУКОВА
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Новый прямой рейс во Вьетнам открывают из Красноярска.Новый прямой рейс во Вьетнам открывают из Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще один прямой рейс во Вьетнам запустят из Красноярска. Об этом рассказали наши коллеги с телеканала ТВК. С 2020 года красноярцы и жители других городов края смогут освоить очередное направление – Дананг.

Кстати, до 2014 года самолеты на этот курорт летали регулярно, однако потом авиасообщение свернули. Ну а сегодня стало известно: полеты возобновляются! Продажа билетов начнется с апреля следующего года. Надо учесть, что туры будут только на лето – с июня до конца сентября. Ведь Дананг – это север Вьетнама.

Предполагается, в июне и сентябре полеты будут проходить три раза в месяц, а в остальное время – июле и августе – два. Пока речь идет только о сезоне 2020 года. Но, если туры будут активно продаваться, направление могут оставить в расписании.

СПРАВКА «КП»

Дананг - это курорт для спокойного отдыха на море, расположен на побережье Южно-Китайского моря. Климат тропический, муссонный. Среднегодовая температура – почти плюс 26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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