2019-11-25T13:32:10+03:00
Происшествия

Под Красноярском годовалый малыш упал со второго этажа

Пока мама отвлеклась на уборку
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Под Красноярском годовалый малыш упал со второго этажа.Под Красноярском годовалый малыш упал со второго этажа.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Березовском районе годовалый ребенок упал со второго этажа, когда мама отвлеклась на уборку. Начата доследственная проверка ЧП, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Днем 22 ноября в частном доме, находящемся в одном из дачных обществ, молодая женщина затеяла уборку. Рядом с ней был маленький сын, катался на игрушечной машинке.

Когда женщина отошла в ванную комнату, с ребенком произошла беда. Он не удержался и упал вниз – через проем между стеной и лестницей, ударился головой.

В итоге малыш получил черепно-мозговую травму, его увезли в больницу. Сейчас он в стабильном состоянии. Следователь опрашивает родных ребенка. Чтобы установить причиненный вред, назначена экспертиза. Известно, что о семье мальчика отзываются положительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый прямой рейс во Вьетнам открывают из Красноярска
Новая икона появилась в Успенском монастыре Красноярска
Три автобуса в Черемушках меняют маршруты
Сильный шторм и 30-градусные морозы надвигаются на Красноярский край
Пассажиры стали чаще прилетать в Красноярск с запрещенкой
Финских попугаев впервые заметили в Красноярском крае
Бил в упор. Попавшего в ловушку беспомощного лося расстреляли в Красноярском крае
Представлены эскизы гигантского этнопарка в Красноярске
В Хакасии бутылка молока обошлась женщине почти в полмиллиона рублей
Опасными пирожными торговали в Красноярском крае
В кадетском корпусе Тувы отравились семь воспитанников
В Красноярском крае девушка насдавала несуществующих квартир на 11 уголовных дел
Стройнадзор подал в суд на двух красноярских застройщиков