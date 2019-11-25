Под Красноярском годовалый малыш упал со второго этажа

СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-25T13:32:10+03:00

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В Березовском районе годовалый ребенок упал со второго этажа, когда мама отвлеклась на уборку. Начата доследственная проверка ЧП, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Днем 22 ноября в частном доме, находящемся в одном из дачных обществ, молодая женщина затеяла уборку. Рядом с ней был маленький сын, катался на игрушечной машинке.

Когда женщина отошла в ванную комнату, с ребенком произошла беда. Он не удержался и упал вниз – через проем между стеной и лестницей, ударился головой.

В итоге малыш получил черепно-мозговую травму, его увезли в больницу. Сейчас он в стабильном состоянии. Следователь опрашивает родных ребенка. Чтобы установить причиненный вред, назначена экспертиза. Известно, что о семье мальчика отзываются положительно.

ИСТОЧНИК KP.RU