Под Красноярском годовалый малыш упал со второго этажа
В Березовском районе годовалый ребенок упал со второго этажа, когда мама отвлеклась на уборку. Начата доследственная проверка ЧП, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Днем 22 ноября в частном доме, находящемся в одном из дачных обществ, молодая женщина затеяла уборку. Рядом с ней был маленький сын, катался на игрушечной машинке.
Когда женщина отошла в ванную комнату, с ребенком произошла беда. Он не удержался и упал вниз – через проем между стеной и лестницей, ударился головой.
В итоге малыш получил черепно-мозговую травму, его увезли в больницу. Сейчас он в стабильном состоянии. Следователь опрашивает родных ребенка. Чтобы установить причиненный вред, назначена экспертиза. Известно, что о семье мальчика отзываются положительно.
ИСТОЧНИК KP.RU