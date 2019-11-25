2019-11-25T11:56:53+03:00
Общество

Пассажиры стали чаще прилетать в Красноярск с запрещенкой

Что обычно провозят незаконно?
Ася ЖУКОВА
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Пассажиры стали чаще прилетать в Красноярск с запрещенкой.Пассажиры стали чаще прилетать в Красноярск с запрещенкой.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В аэропорт Красноярска стали чаще прилетать пассажиры с запрещенкой. Поток людей на международных рейсах стал больше, соответственно, увеличилось и количество нарушений, рассказали сотрудники таможни.

Что обычно ввозят из-за рубежа незаконно? Это табак (насвай, сигареты), спиртное, продукты (фрукты, овощи) и деньги. В итоге за десять месяцев текущего года таможенники завели 1053 дела об административных правонарушениях. Это на 53% больше, чем в 2018-м.

Соблюдаем правила! Фото: красноярская таможня.

Соблюдаем правила! Фото: красноярская таможня.

Чтобы не попасть впросак при ввозе продуктов (и не только) из-за границы, нужно соблюдать правила:

- не больше 10 тысяч долларов (более крупные суммы обязательно декларировать);

- товары на сумму 10 тысяч евро и весом не больше 50 килограммов (если больше, надо внести таможенные платежи);

- алкоголь – 3 литра на человека старше 18 лет (когда больше – декларируем, платим пошлину);

- 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака/табачных изделий;

- до 5 килограммов товаров животного (только в заводской упаковке) и растительного происхождения на одного человека (кроме семян и посадочного материала).

ИСТОЧНИК KP.RU

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