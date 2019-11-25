Пассажиры стали чаще прилетать в Красноярск с запрещенкой
В аэропорт Красноярска стали чаще прилетать пассажиры с запрещенкой. Поток людей на международных рейсах стал больше, соответственно, увеличилось и количество нарушений, рассказали сотрудники таможни.
Что обычно ввозят из-за рубежа незаконно? Это табак (насвай, сигареты), спиртное, продукты (фрукты, овощи) и деньги. В итоге за десять месяцев текущего года таможенники завели 1053 дела об административных правонарушениях. Это на 53% больше, чем в 2018-м.
Соблюдаем правила! Фото: красноярская таможня.
Чтобы не попасть впросак при ввозе продуктов (и не только) из-за границы, нужно соблюдать правила:
- не больше 10 тысяч долларов (более крупные суммы обязательно декларировать);
- товары на сумму 10 тысяч евро и весом не больше 50 килограммов (если больше, надо внести таможенные платежи);
- алкоголь – 3 литра на человека старше 18 лет (когда больше – декларируем, платим пошлину);
- 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака/табачных изделий;
- до 5 килограммов товаров животного (только в заводской упаковке) и растительного происхождения на одного человека (кроме семян и посадочного материала).
ИСТОЧНИК KP.RU