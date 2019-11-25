2019-11-25T11:18:29+03:00
Общество

Финских попугаев впервые заметили в Красноярском крае

… в нацпарке «Шушенский бор»
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Финских попугаев впервые заметили в Красноярском крае. Фото: Элинор Пэйт, Шушенский бор.Финских попугаев впервые заметили в Красноярском крае. Фото: Элинор Пэйт, Шушенский бор.
Изменить размер текста:

На юге Красноярского края – в национальном парке «Шушенский бор» - в первый раз заметили финских попугаев. Так за яркое оперение называют щуров, рассказали сотрудники парка. Еще одно прозвище эффектных птиц – финские петухи. Издали их еще иногда путают со снегирями.

Обычно щуры в «Шушенский бор» не прилетают, поэтому их появление для специалистов стало полной неожиданностью. Сотрудница парка Элинор Пэйт несколько дней наблюдала за редкими птицами, а потом поделилась фотоснимками.

На них – упитанные птицы со слегка крючковатым клювом и довольно длинным хвостом. Кстати, у самцов голова, грудь и спинка – малиновые. А у самок и молодняка – темно-желтые.

Откуда финские попугаи взялись в «Шушенском бору», точных данных нет. Одна из версий такова: ненастье застало, когда они улетали, поэтому птицы захотели переждать снег и метель в безопасном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажиры стали чаще прилетать в Красноярск с запрещенкой
Бил в упор. Попавшего в ловушку беспомощного лося расстреляли в Красноярском крае
Представлены эскизы гигантского этнопарка в Красноярске
В Хакасии бутылка молока обошлась женщине почти в полмиллиона рублей
Опасными пирожными торговали в Красноярском крае
В кадетском корпусе Тувы отравились семь воспитанников
В Красноярском крае девушка насдавала несуществующих квартир на 11 уголовных дел
Стройнадзор подал в суд на двух красноярских застройщиков
Надо было на дерево запрыгивать! Уходивший от столкновения March влетел в кафе
12-летняя школьница бесследно исчезла в Красноярске
Красноярец поздравил всех мам с праздником огромной надписью на снегу
Светящаяся арка появилась на Татышеве в Красноярске
В Красноярске прошел пикет против домашнего насилия
«Опять не ко мне!»: в Красноярске заметили принца на белом коне
Красноярцев приглашают бесплатно посетить выставку из Московского музея дизайна
В Красноярске второй день ищут 16-летнюю девушку, которая вышла из магазина и пропала
В надежде на крупную компенсацию жительница Норильска почти полгода перечисляла мошенникам деньги
В Красноярске детей эвакуировали из школы из-за снаряда, который принес один из учеников
В Красноярске брошенная хозяевами собака каждый день ждет их возвращения на месте снесенного дома
Житель Железногорска заплатит штраф за то, что «украсил» автомобиль схемой такси
Жительница Красноярска перевела мошенникам более 120 тысяч рублей, чтобы «сохранить» деньги
Предстоящая неделя в Красноярске будет теплой и снежной
День белого медведя в Красноярске: моржи отметили его в зоопарке
Росприроднадзор подтвердил нарушения при добыче золота на реке Сисим в Красноярском крае
В Хакасии двух рыбаков эвакуировали из тайги вертолетом
В Лесосибирске женщина встречала мужа и заблудилась
В Красноярске инспектор ДПС инсценировал аварию, чтобы получить страховку
В Красноярском крае за долги по коммуналке несколько человек остались без жилья