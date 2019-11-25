Финских попугаев впервые заметили в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-25T11:18:29+03:00

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На юге Красноярского края – в национальном парке «Шушенский бор» - в первый раз заметили финских попугаев. Так за яркое оперение называют щуров, рассказали сотрудники парка. Еще одно прозвище эффектных птиц – финские петухи. Издали их еще иногда путают со снегирями.

Обычно щуры в «Шушенский бор» не прилетают, поэтому их появление для специалистов стало полной неожиданностью. Сотрудница парка Элинор Пэйт несколько дней наблюдала за редкими птицами, а потом поделилась фотоснимками.

На них – упитанные птицы со слегка крючковатым клювом и довольно длинным хвостом. Кстати, у самцов голова, грудь и спинка – малиновые. А у самок и молодняка – темно-желтые.

Откуда финские попугаи взялись в «Шушенском бору», точных данных нет. Одна из версий такова: ненастье застало, когда они улетали, поэтому птицы захотели переждать снег и метель в безопасном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU