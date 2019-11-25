Представлены эскизы гигантского этнопарка в Красноярске

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-25T10:08:22+03:00

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Площадь – 100 гектаров, цена вопроса – 700 миллионов рублей. Огромный этнопарк «Дети одной реки» (посвященный истории и культуре края, Тувы и Хакасии) планируют построить в Красноярске или его окрестностях.

Площадь - 100 гектаров. Фото: Проектдевелопмент.

Напомним, впервые о возведении нацпарка сообщили еще весной, на Красноярском экономическом форуме-2019. Тогда же представили его макет. На нем – основные достопримечательности регионов – плато Путорана, место падения Тунгусского метеорита, объекты Универсиады…

Цена вопроса - примерно 700 миллионов рублей. Фото: Проектдевелопмент.

А недавно проектировщик показал эскизы парка. Они опубликованы в инстаграме компании «Проектдевелопмент», поясняет портал N1.RU. Масштабы постройки, действительно впечатляют.

В парке будут представлены основные достопримечательности трех регионов - Края, Тувы и Хакасии.Фото: Проектдевелопмент.

Где именно будет разбит нацпарк, пока не уточняется. Называют три возможных места: Емельяновский район, остров Татышев и Кузнецовское плато. Кстати, последнее указывается как геопозиция к посту проектировщика.

Ориентировочный срок открытия парка – 2022-й год. Но, подчеркнем, это неофициальная информация. Когда заработает проект, еще неизвестно.

Ориентировочный срок строительства - 2022-й год. Фото: Проектдевелопмент.

ИСТОЧНИК KP.RU