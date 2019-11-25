СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-25T09:38:03+03:00

В Хакасии бутылка молока обошлась женщине почти в полмиллиона рублей. Фото: Архив "КП".

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В Черногорске (Хакасия) бутылка молока стоила женщине почти полмиллиона рублей, а точнее – больше 400 тысяч. Об этом случае сообщили в пресс-службе МВД по Республике.

Он произошел в конце марта нынешнего года. В квартиру пожилой женщины, которая жила одна, постучалась незнакомка. Оказалось, она ходит по домам, предлагая молочную продукцию.

Хозяйка тоже решила что-то купить. И протянула визитерше крупную купюру. В ответ та заявила: сдачи нет. Тогда женщина отошла в комнату, чтобы найти более мелкие.

Проследив, откуда она их доставала, гостья решилась на похищение. Попросила принести ей попить. А, когда покупательница отошла, выгребла все деньги из комода и сбежала.

Поняв, что в один миг лишилась почти полумиллиона, потерпевшая позвонила в полицию. Только от волнения и из-за преклонного возраста так и не сумела точно описать похитительницу.

Однако сотрудники угрозыска МВД смогли вычислить воровку. Ею оказалась 37-летняя женщина. К тому моменту она уже успела потратить большую часть суммы, осталось только 100 тысяч рублей.

В итоге продавец попала под уголовное дело за кражу в крупном размере. Недавно Черногорский городской суд приговорил ее к трем годам лишения свободы – в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU