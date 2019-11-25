Стройнадзор подал в суд на двух красноярских застройщиков
На двух застройщиков Красноярска подал иски в суд Стройнадзор. Компаниям «Монолитинвест» и «ЭКО ПРОМ» собираются запретить привлекать средства дольщиков для возведения домов, пояснили пресс-службе Арбитражного суда региона.
После проверок сотрудники ведомства обнаружили серьезные нарушения. Например, при постройке двух домов в микрорайоне Слобода Весны (а этим занимается «Монолитинвест») выявили нецелевое использование средств дольщиков – речь идет о сумме почти в 823 миллиона рублей!
Тогда как компания «ЭКО ПРОМ», возводя два дома в Солнечном, не подала отчетность о том, как привлекала деньги дольщиков в первом и втором кварталах текущего года.
Кроме того, специалисты отметили: обе компании допустили нарушения сроков сдачи объектов. Причем не обсудили изменение графика строительства с дольщиками. Между тем их средства как использовали , так и продолжают использовать.
Застройщикам были вынесены предписания, они будут привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU