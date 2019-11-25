2019-11-25T06:41:55+03:00
Общество

Стройнадзор подал в суд на двух красноярских застройщиков

Им хотят запретить привлекать средства дольщиков
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Стройнадзор подал в суд на двух красноярских застройщиков.Стройнадзор подал в суд на двух красноярских застройщиков.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На двух застройщиков Красноярска подал иски в суд Стройнадзор. Компаниям «Монолитинвест» и «ЭКО ПРОМ» собираются запретить привлекать средства дольщиков для возведения домов, пояснили пресс-службе Арбитражного суда региона.

После проверок сотрудники ведомства обнаружили серьезные нарушения. Например, при постройке двух домов в микрорайоне Слобода Весны (а этим занимается «Монолитинвест») выявили нецелевое использование средств дольщиков – речь идет о сумме почти в 823 миллиона рублей!

Тогда как компания «ЭКО ПРОМ», возводя два дома в Солнечном, не подала отчетность о том, как привлекала деньги дольщиков в первом и втором кварталах текущего года.

Кроме того, специалисты отметили: обе компании допустили нарушения сроков сдачи объектов. Причем не обсудили изменение графика строительства с дольщиками. Между тем их средства как использовали , так и продолжают использовать.

Застройщикам были вынесены предписания, они будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опасными пирожными торговали в Красноярском крае
В кадетском корпусе Тувы отравились семь воспитанников
В Красноярском крае девушка насдавала несуществующих квартир на 11 уголовных дел
Надо было на дерево запрыгивать! Уходивший от столкновения March влетел в кафе
12-летняя школьница бесследно исчезла в Красноярске
Красноярец поздравил всех мам с праздником огромной надписью на снегу
Светящаяся арка появилась на Татышеве в Красноярске
В Красноярске прошел пикет против домашнего насилия
«Опять не ко мне!»: в Красноярске заметили принца на белом коне
Красноярцев приглашают бесплатно посетить выставку из Московского музея дизайна
В Красноярске второй день ищут 16-летнюю девушку, которая вышла из магазина и пропала
В надежде на крупную компенсацию жительница Норильска почти полгода перечисляла мошенникам деньги
В Красноярске детей эвакуировали из школы из-за снаряда, который принес один из учеников
В Красноярске брошенная хозяевами собака каждый день ждет их возвращения на месте снесенного дома
Житель Железногорска заплатит штраф за то, что «украсил» автомобиль схемой такси
Жительница Красноярска перевела мошенникам более 120 тысяч рублей, чтобы «сохранить» деньги
Предстоящая неделя в Красноярске будет теплой и снежной
День белого медведя в Красноярске: моржи отметили его в зоопарке
Росприроднадзор подтвердил нарушения при добыче золота на реке Сисим в Красноярском крае
В Хакасии двух рыбаков эвакуировали из тайги вертолетом
В Лесосибирске женщина встречала мужа и заблудилась
В Красноярске инспектор ДПС инсценировал аварию, чтобы получить страховку
В Красноярском крае за долги по коммуналке несколько человек остались без жилья