СЕГОДНЯ 06:41 2019-11-25T06:41:55+03:00

Стройнадзор подал в суд на двух красноярских застройщиков. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На двух застройщиков Красноярска подал иски в суд Стройнадзор. Компаниям «Монолитинвест» и «ЭКО ПРОМ» собираются запретить привлекать средства дольщиков для возведения домов, пояснили пресс-службе Арбитражного суда региона.

После проверок сотрудники ведомства обнаружили серьезные нарушения. Например, при постройке двух домов в микрорайоне Слобода Весны (а этим занимается «Монолитинвест») выявили нецелевое использование средств дольщиков – речь идет о сумме почти в 823 миллиона рублей!

Тогда как компания «ЭКО ПРОМ», возводя два дома в Солнечном, не подала отчетность о том, как привлекала деньги дольщиков в первом и втором кварталах текущего года.

Кроме того, специалисты отметили: обе компании допустили нарушения сроков сдачи объектов. Причем не обсудили изменение графика строительства с дольщиками. Между тем их средства как использовали , так и продолжают использовать.

Застройщикам были вынесены предписания, они будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU